Το σήριαλ με το μέλλον του Λέο Μέσι φαίνεται ότι βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωσή του, με τα ισπανικά ΜΜΕ να υποστηρίζουν ότι ακόμη και μέσα στην ημέρα αναμένεται η ανακοίνωση της οριστικής του απόφασης για την παραμονή του ή όχι στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ο Μέσι σκοπεύει να παραμείνει τελικά για έναν ακόμη χρόνο στους “μπλαουγκράνα”, ώστε να αποχωρήσει ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι, σε ηλικία 34 ετών.

Μένει στην Μπαρτσελόνα ο Μέσι!

Λίγη ώρα νωρίτερα όμως, ο αδερφός του Ροντρίγκο, κατεγράφη από τις κάμερες να πηγαίνει σε μίτινγκ με τους δικηγόρους του Αργεντινού σούπερ σταρ, για να εξεταστούν ξανά οι όροι του συμβολαίου του και να υπάρξει απάντηση και προς τη “La Liga”, η οποία είχε ανακοινώσει επίσημα ότι η ρήτρα των 700 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται κανονικά σε ισχύ.

Rodrigo Messi has now arrived at the Foundation offices – two hours after his father, Jorge. Inside, there is a new meeting ongoing with his lawyers.



[@victor_nahe via @partidazocope]pic.twitter.com/Ln6wll60Ic