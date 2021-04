Λίγες μόνο ημέρες μετά το σάλο που προκάλεσε “σπάζοντας” την καραντίνα στο Μιλάνο για να βρεθεί σε εστιατόριο φίλου του, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη σημαντικότερο σκάνδαλο.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με ΜΜΕ της πατρίδας του, ο Σουηδός σούπερ σταρ της Μίλαν βρέθηκε να έχει οικονομικές συναλλαγές με στοιχηματική εταιρεία, γεγονός που απαγορεύεται αυστηρά για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.

Ο Ζλάταν εμφανίζεται να κατέχει το 10% της μαλτέζικης Gameday Group PLC, που είναι ο μοναδικός μέτοχος της στοιχηματικής εταιρείας Bethard, και ως εκ τούτου κινδυνεύει πλέον με τιμωρία από τη FIFA.

Οι σχετικές ποινές μάλιστα, φθάνουν μέχρι και τον αποκλεισμό από οποιαδήποτε αγωνιστική δραστηριότητα για τα επόμενα τρία χρόνια, κάτι που θα σημάνει προφανώς και το τέλος της καριέρας του 39χρονου ποδοσφαιριστή. Με ποινές μηδενισμού κινδυνεύει δε και η Σουηδία, για τα παιχνίδια της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2022, όπου και βρίσκεται στον όμιλο της Ελλάδας.

Zlatan could face a ban from FIFA for being a part owner of a betting company.https://t.co/ylho7aYvDM