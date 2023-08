Στο περιθώριο του Μουντομπάσκετ 2023, η FIBA εξέλεξε και το νέο πρόεδρό της, με τον Σεΐχη Σαούντ Αλί Αλ Θάνι να είναι πλέον το νέο “αφεντικό” στην παγκόσμια ομοσπονδία.

Ο Σεΐχης Σαούντ Αλί Αλ Θάνι ψηφίστηκε ομόφωνα νέος πρόεδρος της FIBA για τα επόμενα 4 χρόνια και μέχρι το 2027, αντικαθιστώντας στο ρόλο αυτό, τον Χαμάνε Νιάνγκ.

«Είναι μεγάλη τιμή να αναλαμβάνω αυτήν την ευθύνη: για μένα, για τη χώρα μου, το Κατάρ, και για την ήπειρό μας, την Ασία. Τώρα εκπροσωπώ τα συμφέροντα και των 212 Εθνικών Ομοσπονδιών και στις πέντε Περιφέρειες. Το μπάσκετ είναι ένα παγκόσμιο άθλημα και αυτή είναι η πιο σημαντική μας δύναμη. Μπορώ να δώσω μόνο μία υπόσχεση σήμερα και αυτή είναι ότι θα δουλέψω σκληρά με τους ηγέτες της FIBA και ολόκληρο το Κεντρικό Συμβούλιο για το καλό του μπάσκετ και για το καλό της FIBA“.

The XXII FIBA Congress has elected a new President and members of the Central Board for the upcoming 2023-2027 cycle in Manila today.https://t.co/2sxn1n6t7H