Ο Κέντρικ Ναν πέτυχε αδιανόητο τρίποντο στο Μονακό – Παναθηναϊκός και τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους

Ο Παναθηναϊκός νίκησε στην έδρα της Μονακό με 88-76 για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κέντρικ Ναν να κάνει “όργια” από το ξεκίνημα του αγώνα και να πετυχαίνει απίθανα καλάθια για τους “πράσινους”.

Με ένα προσωπικό σόου στο ματς, ο Κέντρικ Ναν έφθασε τους 18 πόντους από το πρώτο ημίχρονο και ξεκίνησε “καυτός” και το δεύτερο μέρος στο Μονακό – Παναθηναϊκός, σκοράροντας με κάθε τρόπο.

Ο Αμερικανός γκαρντ του “τριφυλλιού” πέτυχε μάλιστα και ένα αδιανόητο τρίποντο, με στροφή 180 μοιρών, πάνω σε άμυνα και στη λήξη του χρόνου, για να βάλει ένα έμμεσο τετράποντο, αφού ευστόχησε και σε μία βολή από φάουλ του Τάις στη φάση.

When every option is off the table, you create your own!@nunnbetter_ drills a ridiculously tough three as the shot clock runs out—AND ONE! Talk about making something out of nothing! pic.twitter.com/TukRHNiwoW