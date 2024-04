Νίκολα Γιόκιτς: Ο αδερφός του έριξε μπουνιά σε οπαδό στην κερκίδα του Ντένβερ Νάγκετς – Λος Άντζελες Λέικερς

Οι Νίκολα Γιόκιτς πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη των Ντένβερ Νάγκετς επί των Λος Άντζελες Λέικερς στα φετινά πλέι οφ του NBA, αλλά ένα από τα αδέρφια του φαίνεται ότι δεν είχε την ίδια… χαρούμενη ψυχολογία στις κερκίδες.

Νεμάνια και Στραχίνια, τα δύο αδέρφια του Νίκολα Γιόκιτς βρίσκονται πάντα στο πλευρό του σούπερ σταρ του NBA και συχνά αναλαμβάνουν και το ρόλο του… σωματοφύλακα για τον ηγέτη των Ντένβερ Νάγκετς, αλλά στο παιχνίδι με τους Λος Άντζελες Λέικερς το παράκαναν στην εξέδρα.

Όπως δείχνει και ένα video που έχει γίνει ήδη viral, ο Στραχίνια Γιόκιτς έριξε μπουνιά σε άνδρα στην κερκίδα και χρειάστηκε η παρέμβαση της συζύγου του MVP του NBA, που είχε στην αγκαλιά και την κόρη τους, για να ηρεμήσουν τα δύο αδέρφια.

Nikola Jokic’s older brother Strahinja threw a punch at a fan following the Nuggets’ 20-point comeback win vs. the Lakers 👀



