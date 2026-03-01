Νίκολιτς για τη διαιτησία του Βόλος – ΑΕΚ: «Είναι ξεκάθαρο τι έγινε, είδα φάουλ πάνω στον Βίντα»

Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη με 2-2 στο παιχνίδι του Πανθεσσαλικού με τον Βόλο και ο Μάρκο Νίκολιτς, που αποβλήθηκε στο ημίχρονο, είχε αρκετά παράπονα από τη διαιτησία του Τσιμεντερίδη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε ότι στο πέναλτι που πήρε ο Βόλος για το δεύτερο γκολ κόντρα στην ΑΕΚ, που έφερε κοντά στη νίκη τους γηπεδούχους, με τον Ρέλβας να ισοφαρίζει στο 98′, υπήρχε φάουλ πάνω στον Βίντα στην αρχή της φάσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σέρβος εξήγησε και τί έγινε τη στιγμή που αποβλήθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Σέρβου προπονητή

Το αρχικό του σχόλιο του Νίκολιτς: «Φεύγουμε με τον ένα βαθμό. Ήρθαμε για τη νίκη και είμαι πεπεισμένος ότι αξίζαμε τη νίκη. Μας σταμάτησαν οι επεμβάσεις του τερματοφύλακα, τα δοκάρια, τα γκολ που ακυρώθηκαν. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά τα δοκάρια και ο τερματοφύλακας μας σταμάτησαν. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία.

Κάναμε μια εξαιρετική προσπάθεια, οι παίκτες έδειξαν απίστευτη αποφασιστικότητα και στα αποδυτήρια. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που αντιμετωπίσαμε. Παραμένουμε ενωμένοι, συσπειρωμένοι και δυνατοί και συνεχίζουμε να πολεμάμε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την υποστήριξη και την αναγνώριση από τους φιλάθλους μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακαλύψτε και άλλα Αθλητικά γυαλιά ηλίου Αθλητισμός Αθλητικά podcasts Δικαιούμασταν τη νίκη, σφάλαμε στο πρώτο τέρμα, κάποια λάθη πρέπει να τα βγάλουμε από το παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά το πέναλτι, δεν θέλω να σχολιάσω, δεν υπήρχε κανείς εκεί κοντά. Στρέφουμε το μυαλό μας στο ματς με την ΑΕΛ».

Για τη διαιτησία και για την κόκκινη που του έδειξε: «Τι σχόλιο να κάνω; Είναι καθαρό το τι έγινε. Έχετε υλικό να γράφετε νυχθημερόν μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Είδα καθαρό φάουλ στον Βίντα, μπορεί να ήμουν ψηλά αλλά το είδα. Μετά είδα το χέρι να σταματάει στον Πήλιο, χτύπησε η μπάλα ψηλά. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο. Τους δίνω προσοχή.

Νιώθω ηλίθιος για τον εαυτό μου είναι πράγματα που τα λέμε από τον Αύγουστο, τώρα είναι Μάρτιοςμ δεν θα αλλάξει αυτό. Θα συνεχίσουμε ενωμένοι, υπάρχει η λέξη στα ελληνικά, συσπείρωση. Θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη συσπείρωση. Ο Ναλιτζής αποβλήθηκε που ήταν ο ένας από τον πάγκο μας, ενώ ο Βόλος είχε 20 ανθρώπους εκεί.

Του έδειξε αυτό και είδε κόκκινη. Στο ημίχρονο πήγα να απομακρύνω τους παίκτες. Δεν είπα ούτε μια κακή κουβέντα και απλά πήγα στον διαιτητή να ζητήσω εξήγηση για τις φάσεις. Κόκκινη κάρτα. Στο τέλος του αγώνα μου είπε ότι με άκουσε να λέω κάτι στα σερβικά. Μπράβο ρε (το είπε στα ελληνικά), Μπράβο φίλε ξέρεις τη σερβική γλώσσα.

Είμαι περήφανος που οι Έλληνες διαιτητές γνωρίζουν τη σερβική γλώσσα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Στη χώρα μου λέμε, μπορεί να το έχετε και εδώ. Αν δεν είναι λυπητερό είναι αστείο. Ακριβώς επειδή είναι λυπητερό δεν είναι αστείο. Είμαι προπονητής 20 χρόνια. Πολλά χρόνια ως προπονητής και έχω εμπειρία με διαιτητές.

Η επικοινωνία διαιτητών και παικτών ή προπονητών είναι κάτι νορμάλ. Στο πολύ υψηλό επίπεδο υπάρχει το πλαίσιο του να μπορείς να συζητάς. Πήγα ρώτησα μπορείτε να εξηγήσετε τη φάση, μπαμ κάρτα. Είμαι προπονητής πολλά χρόνια, είναι ξεκάθαρο του τι συμβαίνει. Πείτε μου άλλη μια φορά τη λέξη. Συσπείρωση (το είπε στα ελληνικά)».