Ο Νουσρέτ Γκιοκτσέ, γνωστός ως σεφ και με το όνομα “Salt Bae”, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα, μετά το επεισόδιο με τον Λιονέλ Μέσι στον τελικό του Μουντιάλ 2022.

Στην προσπάθειά του να βγάλει φωτογραφία μαζί του, ο Νουσρέτ τράβηξε τον Μέσι προς το μέρος του, γεγονός που τον έφερε στο “στόχαστρο” του κόσμου, ενώ η παρουσία του στο χώρο, καταγγέλθηκε και στη FIFA.

Η ενέργεια του Τούρκου σεφ έφερε όμως και την απαγόρευση εισόδου στο US Open Cup, το Κύπελλο ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, όπως ανακοινώθηκε από τα επίσημα social media της διοργάνωσης. “O Salt Bae είναι επί του παρόντος τιμωρημένος για τον τελικό του US Open Cup του 2023”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final