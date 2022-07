Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Wimbledon, επικρατώντας του Κάμερον Νόρι με 3-1 σετ στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Σέρβος τενίστας θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Νικ Κύργιο στον δρόμο για το 21ο Grand Slam τίτλο του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε πίσω με 1-0 στα σετ, ωστόσο έκανε την ανατροπή κι έφτασε τελικά άνετα στη νίκη (2-6, 6-3, 6-2, 6-4).

Η 27η συνεχόμενη νίκη του «Νολε» στο λονδρέζικο Major (έχει να ηττηθεί από τον Ιούλιο του 2017) έστειλε τον 35χρονο Σέρβο στο μεγάλο τελικό του Wimbledon, όπου θα επιδιώξει να κατακτήσει το 4ο συνεχόμενο τρόπαιο στο All England Club (συνολικά έβδομο) και να πλησιάσει τον Ράφαελ Ναδάλ σε απόσταση… αναπνοής από τις κατακτήσεις Grand Slam (22 μετρά ο Ισπανός έναντι 20 των Τζόκοβιτς και Φέντερερ).

Ο Νόρι (νο9 του ταμπλό) έγινε μόλις ο 4ος Βρετανός στην Open era του αθλήματος που έφτασε στην τετράδα, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει ο 2ος που θα έπαιρνε το «εισιτήριο» για τον τελικό του Wimbledon.

