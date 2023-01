Σάλο έχει προκαλέσει μια κίνηση του πατέρα του, Νόβακ Τζόκοβιτς στο Australian Open. Ο Σρτζαν Τζόκοβιτς φωτογραφήθηκε με μια παρέα υποστηρικτών του Βλαντιμίρ Πούτιν και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πατέρας του Νόβακ Τζόκοβιτς, εμφανίσθηκε μετά το τέλος του αγώνα τού Σέρβου σταρ με τον Αντρέι Ρούμπλεφ για τα προημιτελικά του Australian Open να είναι… αγκαλιά με φιλάθλους, που κυμάτιζαν Ρωσικές σημαίες (με το πρόσωπο του Πούτιν πάνω τους), σκηνές που χαρακτηρίσθηκαν ως «ντροπιαστικές» από τον Ουκρανό πρεσβευτή στην Καμπέρα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε κοντά στο γήπεδο Rod Laver Arena της Μελβούρνης, με τη συγκεκριμένη ομάδα οπαδών να φωνάζει φιλορωσικά συνθήματα και να φοράει φανέλες που είχαν πάνω τους το γράμμα “Ζ” (σ.σ. σύμβολο εκείνων που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία).

Από την Αυστραλιανή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, αναφέρθηκε ότι τέσσερα άτομα «εμφάνισαν ακατάλληλες σημαίες και σύμβολα και απείλησαν τους φρουρούς ασφαλείας» στο πάρκο της Μελβούρνης, πριν η αστυνομία επιχειρήσει εναντίον τους.

Ενα βίντεο, που δημοσιεύτηκε αργότερα σε ένα αυστραλιανό φιλορωσικό κανάλι στο YouTube, δείχνει τον Σρντγιαν Τζόκοβιτς, πατέρα του «Νόλε», να στέκεται δίπλα στον άνδρα που κυμάτιζε την σημαία με το πρόσωπο του Πούτιν και με το σχόλιο «Ο πατέρας του Νόβακ Τζόκοβιτς κάνει μια τολμηρή πολιτική δήλωση».

Novak Djokovic’s father has been filmed posing with pro-Russian protesters at the @AustralianOpen quarter-final | @BaumgartelSteph pic.twitter.com/KzRfhI3kGe