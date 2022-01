Ένας ασταμάτητος Λεμπρόν Τζέιμς οδήγησε τους Λέικερς σε εύκολη νίκη επί των Μπλέιζερς με 139-106 – Ο Ντόνοβαν Μίτσελ έκανε φετινό ρεκόρ πόντων στη νίκη των Γιούτα Τζαζ επί των Τίμπεργουλβς (120-108).

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε ένα εντυπωσιακό double-double με 43 πόντους και 14 ριμπάουντ, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έκανε triple double (15 πόντους, 13 ριμπάουντ και 12 ασίστ) και οι Λέικερς επιβλήθηκαν με 139-106 των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς μέσα στο Λος Άντζελες.

Ο Τζέιμς έφτασε σε double-double στο πρώτο ημίχρονο, σημειώνοντας 27 πόντους και 10 ριμπάουντ. Μάλιστα, έφτασε διψήφιο αριθμό πόντων σε λιγότερο από έξι λεπτά μετά το παιχνίδι, καθώς οι Λέικερς ξεκίνησαν με 25-10.

LeBron turned 37 yesterday and did this today 👑🔥



43 Points

16/26 Shooting

14 Rebounds

5 Threes

4 Assists

2 Blocks

2 Steals

0 Turnovers

in just 29 Minutes!!pic.twitter.com/2FsSpeBcXB