Στη 10η εμφάνιση του σε τελικούς NBA, ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να βάζει μπασκετικά «παράσημα» πάνω του, ανεβαίνοντας θέσεις σε λίστες στις οποίες βρίσκονται θρύλοι του παρελθόντος.

Οι Λέικερς επικράτησαν των Χιτ με 116-98, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να κερδίζει σε πρώτο τελικό για μόλις δεύτερη φορά στην καριέρα του (2-8) «αγγίζοντας» το triple double με 25 πόντους (9/17 σουτ), 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Κυρίαρχοι οι Λέικερς – “Στράβωσε” για τους Χιτ (video)

Με τη συγκεκριμένη του απόδοση κόντρα στους Χιτ, ο Λεμπρόν Τζέιμς έφτασε τα 31 «double-double» σε τελικούς ΝΒΑ, φτάνοντας την 4η θέση στη σχετική λίστα, ξεπερνώντας τον θρυλικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 4th on the all-time #NBAFinals DOUBLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/FSy0ALxXQJ