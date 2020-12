ΝΒΑ – Τζέιμς Χάρντεν: Πήγε σε πάρτι και μπήκε σε περιορισμό

Ο Τζέιμς Χάρντεν κινήθηκε με… ανεύθυνο τρόπο, αγνοώντας τις συστάσεις που υπάρχουν από το ΝΒΑ. Ο «μούσιας» απουσίασε από τις πρώτες προπονήσεις των Ρόκετς.

Μπορεί ο Τζέιμς Χάρντεν να το… ψάχνει για να αποχωρήσει από τους Ρόκετς, αλλά η απουσία του από τις πρώτες προπονήσεις της ομάδας δεν σχετίζεται με αυτό το λόγο.

Σύμφωνα με το νέο προπονητή της ομάδας, Στίβεν Σάιλας, ο Χάρντεν δεν βρέθηκε στις προπονήσεις της ομάδας του Χιούστον, λόγω της τήρησης πρωτοκόλλου για την προστασία από τον κορονοϊό.

Την ίδια στιγμή, τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο «μούσιας» συμμετείχε πριν από λίγες ημέρες σε πάρτι γενεθλίων ενός ράπερ στην Ατλάντα. Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο παίκτης των Ρόκετς βρισκόταν ανάμεσα σε κόσμο, χωρίς να κρατά αποστάσεις και χωρίς να φοράει μάσκα.

Θυμίζουμε ότι το ΝΒΑ είχε συστήσει στους παίκτες να αποφεύγουν τις… εξόδους για μια εβδομάδα πριν την έναρξη της προετοιμασίας.

Stephen Silas: James Harden did not take participate in today’s practice. Cannot practice with team due to COVID-19 protocols. The Rockets expect him to be in for an indvidual workout this evening.