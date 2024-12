Ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καρέτσας πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Γκενκ

Στα 17 του χρόνια, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί βασικό στέλεχος στη Γκενκ του Βελγίου και κόντρα στην Άντερλεχτ πέτυχε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ, “σφραγίζοντας” τη νίκη της ομάδας του με 2-0.

Ο Καρέτσας έχει ήδη κερδίσει τα “φώτα” στο Βέλγιο με το ταλέντο του και πλέον άνοιξε και… λογαριασμό στο πρωτάθλημα με την Γκενκ, πετυχαίνοντας ένα ιστορικό γκολ, αφού έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής του 21ου αιώνα που σκοράρει στη Jupiler Pro League.

Στο 72ο λεπτό του αγώνα, ο Έλληνας επιθετικός πλάσαρε εξαιρετικά απέναντι από τον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ και πανηγύρισε διπλά, για τη νίκη της ομάδας του και τη δική του επιτυχία.

KONSTANTINOS KARETSAS(2007) WITH A GREAT FINISH TO DOUBLE THE LEAD!!!

@GoalsXtrapic.twitter.com/Cn8XyFr23X