Ο αδιανόητος Λούκα Γιόβιτς έβαλε 7 γκολ στον Παναθηναϊκό σε 2 αναμετρήσεις

Ο Λούκα Γιόβιτς βλέπει Παναθηναϊκό και σεληνιάζεται.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι ο αγαπημένος αντίπαλος του Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ οργιάζει όταν βλέπει τους πράσινους, έχοντας σημειώσει 7 γκολ (!) σε 2 αναμετρήσεις κόντρα στους πράσινους.

Στο πρώτο του αθηναϊκού ντέρμπι στη Λεωφόρο, ο Λούκα Γιόβιτς είχε σημειώσει χατ τρικ, υπογράφοντας τη νίκη της ΑΕΚ με 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου στην Opap Arena, ο Λούκα Γιόβιτς το… τερμάτισε, καθώς δεν περιορίστηκε στα τρία γκολ. Αυτή τη φορά, έβαλε 4 δηλαδή όλα τα γκολ της νίκης της ΑΕΚ με 4-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Τα 4 γκολ του Γιόβιτς στην Opap Arena

O Σέρβος σταρ έφτασε τα 15 γκολ σε 27 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα 11 στο πρωτάθλημα και τα 7 κόντρα στον Παναθηναϊκό!