Ο Άγγελος Ποστέκογλου έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Premier League, οδηγώντας την Τότεναμ στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, χωρίς κανείς να το περιμένει.

Μέσα σε λίγους μήνες, ο Ποστέκογλου έχει καταφέρει να “κερδίσει” τους Άγγλους, τόσο με τις εμφανίσεις της Τότεναμ, όσο και με τη δική του παρουσία εκτός γηπέδου, ενώ παράλληλα “σαρώνει” και τα βραβεία στην Premier League.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός αναδείχθηκε έτσι για δεύτερο σερί μήνα, ο κορυφαίος προπονητής του πρωταθλήματος, κατακτώντας το βραβείο “Manager of the Month” και το Σεπτέμβριο, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα από την Premier League.

Back-to-back @BarclaysFooty Manager of the Month awards for Ange Postecoglou 👏#PLAwards pic.twitter.com/8ucxWU4Kar