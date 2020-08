Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τους υποψήφιους για τα φετινά του βραβεία και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι υποψήφιος για αυτά του MVP και του καλύτερου αμυντικού της σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα διεκδικήσει το δεύτερο σερί βραβείο του MVP της σεζόν, έχοντας για αντιπάλους τον Τζέιμς Χάρντεν και τον Λεμπρόν Τζέιμς, όπως ανακοίνωσε σήμερα (8/8) το ΝΒΑ. Ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς διεκδικεί επίσης το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν, έχοντας ως ανταγωνιστές τους Ρουντί Γκομπέρ και Άντονι Ντέιβις.

Θυμίζουμε πως το κριτήριο για να δοθούν τα βραβεία θα είναι η παρουσία των παικτών μέχρι και τις 11 Μαρτίου όταν και το πρωτάθλημα διακόπηκε εξαιτίας της παρουσίας του κορονοϊού, άρα ότι συμβαίνει στη “φούσκα” του Ορλάντο μετά την επανέναρξη δεν θα παίξει ρόλο.

