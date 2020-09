Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν 2019-20 στο ΝΒΑ, προσθέτοντας ακόμα μία διάκριση στο παλμαρέ του.

Μπορεί η σεζόν να τέλειωσε απογοητευτικά για τους Μιλγουόκι Μπακς, αφού αποκλείστηκαν από τους Μαϊάμι Χιτ στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας, και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα όσο θα ήθελε στα Play Offs, αλλά σε ατομικό επίπεδο η χρονιά ήταν “μαγική” για τον Greek Freak.

Συγκεκριμένα ο Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν στο ΝΒΑ μαζί με τους Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς των Ντάλας Μάβερικς και Τζέιμς Χάρντεν των Χιούστον Ρόκετς, ενώ έκπληξη προκάλεσε η απουσία του Καουγάι Λέοναρντ που συμπεριλήφθηκε στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα.

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας σούπερσταρ έχει ήδη αναδειχθεί ως ο καλύτερος αμυντικός της σεζόν, ενώ έχει βάλει και υποψηφιότητα για το βραβείο του MVP που κατέκτησε και πέρυσι.

Congratulations to the 2019-20 All-NBA First Team! ⭐️ pic.twitter.com/rGYCKdjT8K