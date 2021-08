Ο Άντι Μάρεϊ ήταν έξαλλος με τον Στέφανο Τσιτσιπά, λόγω των δύο διακοπών που υπήρξαν στο μεταξύ τους παιχνίδι με ευθύνη του Έλληνα τενίστα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με ανατροπή του Άντι Μάρεϊ με 3-2 σετ, έπειτα από ένα “θρίλερ” διάρκειας πέντε ωρών. Οι δύο τενίστες τα έδωσαν όλα, με τον Στέφανο να είναι αυτός που τελικά πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Άντι Μάρεϊ ξέσπασε λόγω των δύο διακοπών που υπήρξαν με υπαιτιότητα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Andy Murray clearly unhappy with Stefanos Tsitsipas’ extended toilet breaks! Lashes out at the supervisor#USOpen pic.twitter.com/24haG7r7g0