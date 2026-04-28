Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στην Ισπανία για το Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί απόψε (28/04/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) από τη Βαλένθια για την πρεμιέρα των πλέι οφ της Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει το “παρών” στο ματς.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στην Ισπανία για να βρεθεί στο πλευρό του Παναθηναϊκού στο δύσκολο ματς με τη Βαλένθια, όπου οι “πράσινοι” θα αναζητήσουν το μπρέικ στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Για μία ακόμη φορά λοιπόν, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να εμψυχώσει τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν και να τους μεταδώσει ενέργεια στην κρίσιμη αναμέτρηση με τις “νυχτερίδες”.