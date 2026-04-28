Ο Βενσάν Κομπανί έγινε viral με ατάκα για τον Ζοσέ Μουρίνιο: «Είμαι 1,92 και δύσκολα θα χωρούσα σε καλάθι με άπλυτα»

Η Μπάγερν Μονάχου θα αντιμετωπίσει απόψε (28/04/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) την Παρί Σεν Ζερμέν για το πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών του Champions League, με τον Βενσάν Κομπανί να είναι στην κερκίδα λόγω τιμωρίας.

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου δεν θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στον πάγκο της ομάδας του για το ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League και ρωτήθηκε αν θα κάνει τον… Ζοσέ Μουρίνιο πριν την αναμέτρηση στο Παρίσι.

Ο Μουρίνιο είχε κρυφτεί σε καλάθι ρούχων για να πάει στα αποδυτήρια χωρίς να γίνει αντιληπτός, σε μία αντίστοιχη περίπτωση, αλλά ο Βενσάν Κομπανί απάντησε σχετικά ως εξής: «Είμαι 1,92, δύσκολα θα χωρούσα σε οποιοδήποτε καλάθι για άπλυτα».

Η ατάκα του Βέλγου τεχνικού έγινε φυσικά viral, με τον ίδιο να δηλώνει πάντως σίγουρος για τον βοηθό που θα τον αντικαταστήσει προσωρινά στον πάγκο του. «Ο Άαρον θα με αντικαταστήσει. Έχει εμπειρία στη διαχείριση αγώνων στην Αγγλία με την Άστον Βίλα. Η επιλογή ήταν εύκολη. Είναι δυναμικός τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες. Έχω 100% εμπιστοσύνη σε αυτόν και σε όλο το προπονητικό επιτελείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βέλγος.