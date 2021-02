Ο Εμπαπέ πήρε ενθύμιο τη μπάλα του χατ τρικ στο Καμπ Νου – «Έχω στην καρδιά μου την Παρί» (video)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου με 1-4, αφού σημείωσε χατ-τρικ και μετά το ματς κράτησε την μπάλα ως ενθύμιο, δηλώνοντας την αγάπη του για την γαλλική ομάδα, αλλά αποφεύγοντας να απαντήσει για το μέλλον του.

Ο πρώτος παίκτης μετά τον Αντρέι Σεφτσένκο -το μακρινό 1999 με την Ντιναμό Κιέβου- που σημείωσε χατ τρικ στο Καμπ Νου επί της Μπαρτσελόνα έγινε ο Κιλιάν Εμπαπέ στον θρίαμβο -μισή πρόκριση- της Παρί Σεν Ζερμέν με 4-1 για το πρώτο ματς της φάσης των «16» του Champions League.

Ο 22χρονος επιθετικός φρόντισε μάλιστα να κρατήσει τη μπάλα του αγώνα ως ενθύμιο, ενώ όσον αφορά την Παρί και το μέλλον του δήλωσε: «Θα ήταν χαζό να αποφασίσω το μέλλον μου πάνω σε έναν συγκεκριμένο αγώνα. Η αλήθεια είναι πως όλα είναι σε συνάρτηση με ένα μακροχρόνιο πλάνο. Πάντα λέω πως είμαι χαρούμενος εδώ, στην Παρί. Τέτοια παιχνίδια με κάνουν ακόμα πιο χαρούμενος. Η φανέλα της Παρί είναι αυτή που έχω στην καρδιά μου».

Kylian Mbappe collects the match ball after three excellent goals at Camp Nou ⚽️



What a performance on the biggest stage! pic.twitter.com/gCqVOhgwlT