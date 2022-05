Είδηση σοκ για τον δύο φορές παίκτη του Παναθηναϊκού και της Βιλερμπάν, Έντριαν Πέιν, ο οποίος και πέθανε σε ηλικία 31 ετών, σύμφωνα με πρώην συμπαίκτες του στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ – σέντερ αγωνίστηκε στο NBA, με τους Ατλάντα Χοκς, τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Ορλάντο Μάτζικ, πριν περάσει τον Ατλαντικό για λογαριασμό του Τριφυλλιού το 2018. Φόρεσε μάλιστα ξανά την “πράσινη” φανέλα ένα χρόνο αργότερα, πριν “μετακομίσει” στη Γαλλία για τη Βιλερμπάν, ενώ πέρυσι βρέθηκε στη Γιουβέντους της Λιθουανίας.

Την είδηση του θανάτου του έφερε στο “φως” ο άλλοτε συμπαίκτης του Τζάρεντ Σάλιντζερ, αλλά επιβεβαιώνεται πλέον και από αμερικανικά ΜΜΕ, χωρίς όμως να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι του θανάτου του. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σκοτώθηκε σε πυροβολισμούς. Σχετική ανάρτηση έκανε και η Βιλερμπάν, στέλνοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Πέιν.

😢 Terriblement choqué par l’annonce du décès d’Adreian PAYNE, joueur de LDLC ASVEL entre 2019 et 2020



Difficile de trouver les mots quand on perd un membre de la famille…



Toutes nos pensées pour ses proches 🕊️ pic.twitter.com/Ow5uD6GBTC ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ May 9, 2022

Confirmed the former MSU star big man has died. He was 31. https://t.co/a9SkZvicHH — Chris Solari (@chrissolari) May 9, 2022

Former Michigan State basketball player Adreian Payne has died at 31, @chrissolari confirms pic.twitter.com/VQaimAqwaE — philip lewis (@Phil_Lewis_) May 9, 2022

#RIP Adreian Payne. A truly great Michigan State Spartan on the court, but I’ll remember him for this more than anything. https://t.co/M1Tc2TMCls — Brandon Champion (@BrandonthaChamp) May 9, 2022