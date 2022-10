Ο Φρανκ Ριμπερί ανακοίνωσε την απόφασή του, να… κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια. «Η μπάλα σταματάει. Τα συναισθήματα μέσα μου όχι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος εποχής για τον Φρανκ Ριμπερί. Ο σπουδαίος Γάλλος μεσοεπιθετικός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, σε ηλικία 39 ετών.

Το τελευταίο διάστημα ο Φρανκ Ριμπερί ανήκε στη Σαλερνιτάνα και εξήγησε ότι οι ενοχλήσεις στο γόνατό του δεν του αφήνουν άλλη επιλογή, πέραν του να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Ο μικρόσωμος εξτρέμ, με τη χαρακτηριστική ουλή στο πρόσωπο (απόρροια ενός τροχαίου ατυχήματος με την οικογένειά του, σε ηλικία μόλις δύο ετών), συνέδεσε την καριέρα του με τη Μπάγερν Μονάχου, στην οποία αγωνίστηκε για 12 ολόκληρα χρόνια.

Κατέφθασε στο Μόναχο το καλοκαίρι του 2007 και, μαζί με τον Ολλανδό Αριεν Ρόμπεν, συνέθεσαν επί σειρά ετών ένα δίδυμο πλάγιων μεσοεπιθετικών που αποτελούσε φόβητρο για τις αντίπαλες άμυνες. Με τους Βαυαρούς πανηγύρισε εννέα πρωταθλήματα, έξι κύπελλα και τέσσερα σούπερ καπ Γερμανίας, όμως η μεγάλη στιγμή ήταν αναμφίβολα η κατάκτηση του Champions League το 2013, με τη νίκη (2-1) στον τελικό κόντρα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Εκείνη τη χρονιά ο Ριμπερί κατέκτησε επίσης με τη Μπάγερν το Σούπερ Καπ Ευρώπης και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Ριμπερί αγωνίστηκε επίσης στις Μπουλόν, Αλέ, Μπρεστ, Μετς, Γαλατάσαραϊ και Μαρσέιγ, ενώ αφότου έμεινε ελεύθερος από τη Μπάγερν, το 2019, έπαιξε χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στην Ιταλία, πρώτα με τη Φιορεντίνα και από το καλοκαίρι του 2021 στη Σαλερνιτάνα.

Η διαδρομή του στην εθνική Γαλλίας ξεκίνησε ιδανικά, καθώς είχε καθοριστική συμμετοχή στην πορεία των «τρικολόρ» ως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γερμανίας, το 2006. Ομως, η… ταμπέλα του διαδόχου του Ζινεντίν Ζιντάν αποδείχθηκε βαριά: ο Φρανκ Ριμπερί ήταν μεταξύ των αρνητικών πρωταγωνιστών στο «φιάσκο» της Γαλλίας στο Μουντιάλ του 2010. Συμμετείχε επίσης στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2008 και του 2012, ενώ έχασε το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας, το 2014, λόγω τραυματισμού. Λίγο καιρό αργότερα, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους «τρικολόρ», με τους οποίους συμπλήρωσε 81 συμμετοχές και πέτυχε 16 γκολ.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE