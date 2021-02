Ο Γιακουμάκης αναδείχθηκε MVP του Ιανουαρίου στην Ολλανδία

Παίκτης του μήνα Ιανουαρίου για το πρωτάθλημα Ολλανδίας αναδείχθηκε ο Έλληνας επιθετικός της Φένλο, Γιώργος Γιακουμάκης.

Τα 11 γκολ που σημείωσε μέσα στον Ιανουάριο -με αποκορύφωμα το «καρέ» εναντίον Φίτεσε και Ντε Χααγκ- έφταναν για να χαρίσουν στον Γιώργο Γιακουμάκη το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα Ιανουαρίου για το ολλανδικό πρωτάθλημα.

Ο 26χρονος επιθετικός έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου, με τα περισσότερα τέρματα σε ένα μήνα, πίσω από τους Χενκ Γκρουτ και Μάρκο Φαν Μπάστεν οι οποίοι είχαν πετύχει από δώδεκα, ενώ μετράει 21 γκολ σε 20 αγώνες στο πρωτάθλημα και συνολικά 23 σε 21 ματς με τη φανέλα της Φένλο.

