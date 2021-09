Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περνάει την καλύτερη περίοδο της ζωής του, αφού εκτός από το πρωτάθλημα στο NBA, απέκτησε και δεύτερο γιο από τη σύντροφό του Μαράια.

Η Αμερικανίδα είχε μάλιστα χθες (17/09) τα γενέθλιά της και ο “Greek Freak” ήταν φυσικά στο πλευρό της, για να γιορτάσουν μαζί τα 29 της χρόνια.

Ο Έλληνας φόργουορντ ανέβασε έτσι και σχετικές φωτογραφίες από την έξοδο των δυο τους, με την τούρτα για τα γενέθλια της συντρόφου του, χωρίς να μπορούν να κρύψουν τη χαρά τους. Η τούρτα έγραφε «ειλικρινά δικός σου», ενώ στην ανάρτηση ο Αντετοκούνμπο έβαλε ως λεζάντα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου, μακάρι όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα».

Happy birthday my love 😍 may your dreams come true @mariahdanae15 pic.twitter.com/2GOwxckzUi