Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν “υπερηχητικός” στα δύο ντέρμπι των Μιλγουόκι Μπακς και όχι μόνο οδήγησε την ομάδα του σε 2/2 εκτός έδρας, αλλά ταυτόχρονα “έσπασε” και το ρεκόρ του Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ στο σκοράρισμα.

Ο “Greek Freak” έφθασε τους 14.216 πόντους και βρέθηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών για την ομάδα του, γεγονός που γιορτάστηκε στο ματς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο MVP των περσινών τελικών του NBA δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι, αλλά ακόμη και με πολιτικά στον πάγκο, αποθεώθηκε από τους οπαδούς της ομάδας του. Το Fiserv Forum σηκώθηκε στο… πόδι για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον κορυφαίο παίκτης της ιστορίας του franchise και οι ιαχές “MVP, MVP, MVP” δόνησαν το γήπεδο, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ευχαριστεί τον κόσμο.

Giannis Antetokounmpo is honored in Milwaukee for becoming the @Bucks All-Time Leading Scorer 👏 pic.twitter.com/846AjqlwBW