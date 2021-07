Ιστορία έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε πρωτάθλημα ΝΒΑ οδηγώντας παράλληλα τους Μιλγουόκι Μπακς στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία τους μετά από 50 χρόνια, κι όλα αυτά κατακτώντας και τον τίτλο του MVP των τελικών. «Έξαλλα» πανηγύρια από το Μιλγουόκι (μετά το 105-98 και το 4-2 στους τελικούς με τους Σανς) μέχρι τα Σεπόλια για τον «Greek Freak» που μοιράστηκε την επιτυχία με την οικογένειά του και με δάκρυα στα μάτια, έστειλε μήνυμα για ακόμα καλύτερη συνέχεια.

Μόλις ένα χρόνο μετά την υπογραφή supermax συμβολαίου με τους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει το 2014 στους ανθρώπους της ομάδας και της πόλης. Τότε είχε πει πως δεν το… κουνάει από εκεί μέχρι να οικοδομηθεί μία ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και τελικά όχι μόνο το διεκδίκησε, αλλά με αυτόν ηγέτη το κατέκτησε κιόλας για πρώτη φορά μετά το 1971 μετά τη νίκη επί των Φοίνιξ Σανς στο Game 6 των τελικών του ΝΒΑ.

«Σημαίνει πολλά για εμένα. Θέλω να ευχαριστήσω το Μιλγουόκι που πίστεψε σε εμένα. Ήθελα να τα καταφέρω για την πόλη. Είμαι χαρούμενος που τα κατάφερα. Μπορούσα να έχω πάει σε μια superteam, και απλώς να κάνω τη δουλειά μου και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα, αλλά ήθελα να το πετύχω με τον δύσκολο τρόπο, και αυτός ήταν ο σωστός τρόπος για να το κάνουμε. Και ναι το πετύχαμε» δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το ματς.

Ο Γιάννης με μία εμφάνιση βγαλμένη από… βιντεοπαιχνίδι, που συνδυάστηκε με 50 πόντους «διέλυσε» τους Φοίνιξ Σανς στο Game 6. Οι 20 πόντοι που πέτυχε στην 3η περίοδο γυρνώντας «τούμπα» το ματς, έβαλαν το όνομά του δίπλα σε αυτό του Μάικλ Τζόρνταν.

Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν (1993) και ο Αντετοκούνμπο εξάλλου έχουν καταφέρει να σημειώσουν 20 πόντους σε μια περίοδο στους τελικούς του ΝΒΑ και μόνο αυτοί οι δύο έχουν κατακτήσει δύο MVP κανονικής περιόδου, ένα MVP τελικών και ένα βραβείο Καλύτερου Αμυντικού της Χρονιάς. η σειρά των αμέτρητων ρεκόρ στους τελικούς εξάλλου ήταν που του χάρισε το βραβείο του MVP.

Τα δάκρυά του μετά τη λήξη της αναμέτρησης και η αγκαλιά με την μητέρα του, τον αδελφό του και την γυναίκα του ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως ένιωσε, ενώ η προτροπή στον αδελφό του Θανάση -που είναι σε καραντίνα λόγω κορονοϊού- να πάει στο γήπεδο, κατέδειξε την ανάγκη του να γιορτάσει τη στιγμή μαζί με την οικογένειά του πρωτίστως.

Τους ανθρώπους του που τον είδαν να ξεκινάει από τα Σεπόλια και τον Φιλαθλητικό Ζωγράφου και να φτάνει ως την κορυφή του κόσμου και έκανε μέχρι και τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας να ξενυχτάει για να παρακολουθήσει την προσπάθειά του (ξημερώματα tweet-αραν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας).

Ταυτόχρονα, όπως θύμισε σε όλους ο Γιάννης, η οικογένειά του έχει στις τάξεις της τρεις πρωταθλητές ΝΒΑ από σήμερα. «Πολλοί έκαναν πλάκα πέρυσι που ο Κώστας πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα όμως τα καταφέραμε και εγώ και ο Θανάσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και στη συνέντευξη Τύπου, με το τρόπαιο του πρωταθλητή από τη μια πλευρά και του MVP από την άλλη, στην αγκαλιά του φυσικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μας θύμισε, για πολλοστή φορά, γιατί είναι σπουδαίος, πολύ σπουδαίος. «Όχι φίλε, όχι. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Δυσκολευόμασταν, περάσαμε δύσκολες καταστάσεις ως παιδιά. Δεν πίστευα ποτέ πως θα είμαι 26 ετών και απλά θα παίζω στους τελικούς. Μόνο που είμαι στους τελικούς ήμουν χαρούμενος. Δεν περίμενα ποτέ πως στα 26 μου θα έχω αυτά τα τρόπαια. Βαδίσαμε έναν μακρύ δρόμο.

Σκεφτόμουν όλο το ταξίδι, όλη την πορεία μου, τι έκανα για να φτάσω εδώ. Τι θυσίασαν οι γονείς μου για να είμαι εδώ. Αυτό το έβλεπα κάθε μέρα, κάθε μέρα της ζωής μου. Αυτό είναι για την μαμά μου, δούλεψε τρομερά σκληρά για να είμαι εγώ εδώ. Δεν με πίεσε ποτέ. Αυτό είναι για τον μπαμπά μου, που μας βλέπει από ψηλά και για τη γυναίκα μου. Κάθε μέρα με κάνει καλύτερο άνθρωπο, προσέχει τον γιο μου. Αυτό είναι και για τα αδέλφια μου. Αυτό ήθελα τόσο πολύ, γι’ αυτό το πήρα. Υπήρχαν άνθρωποι που με βοήθησαν, κάθε μέρα. Ευχαριστώ την μαμά μου, τον μπαμπά μου, την Μαράια, τα αδέλφια μου και όσους με βοήθησαν. Πριν από 8,5 χρόνια δεν ήξερα την επόμενη κίνησή μου. Η μαμά μου πουλούσε πράγματα στους δρόμους. Τώρα είμαι στην κορυφή, είμαι ευλογημένος. Ακόμα κι αν δεν καταφέρω να φτάσω ποτέ ξανά εδώ, είμαι καλά. Είμαι καλά με όσα έχω πετύχει. Ελπίζω αυτό να δώσει ελπίδα σε όλους, να τους επιτρέψει να πιστέψουν στα όνειρά τους».

O «Greek Freak» δεν ξέχασε επίσης τις δύο του πατρίδες όπως δήλωσε αλλά και τις… βολές: «Εκπροσωπώ και τις δύο πατρίδες μου, την Νιγηρία και την Ελλάδα. Πολλά παιδιά σε όλη την Αφρική και όλη την Ευρώπη με έχουν πρότυπο. Αυτή η επιτυχία πρέπει να κάνει τους πάντες να πιστέψουν στα όνειρά τους. Όταν δεν νιώθετε καλά, να πιστεύετε αυτό που κάνετε, να συνεχίσετε να δουλεύετε. Εμένα μου λένε ότι δεν μπορώ να βάλω βολές, αλλά απόψε τις έβαλα και είμαι ο πρωταθλητής. Τις έβαλα όταν έπρεπε. Κάνω πλάκα. Ή και όχι… Πιστέψτε. Ελπίζω πως δίνω στα παιδιά ελπίδα ότι μπορούν να τα καταφέρουν».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στο υψηλότερο σκαλί κερδίζοντας καθολική αναγνώριση από μεγάλες μορφές του μπάσκετ, όπως ο Λεμπρόν Τζέιμς, που έσπευσε πρώτος να τον συγχαρεί, ενώ ταυτόχρονα εκπλήρωσε την προφητεία-πρόκληση του αδικοχαμένου Κόμπι Μπράιαντ. «Ο Κόμπι Μπράιαντ πίστευε πως μπορούσα να το πετύχω. Έπρεπε να το κάνω, λοιπόν», ήταν η ατάκα του Έλληνα άσου στη συνέντευξη Τύπου για τα εγκωμιαστικά λόγια που είχε πει ο «Black Mamba».

“Kobe Bryant thinks I can do this… I had to do it.”



Giannis on Kobe challenging him to win MVP back in 2017, and then to win an NBA Championship in 2019. pic.twitter.com/MVXbuuTIah