Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «τρελάθηκε» με αλυσίδα εστιατορίων για τις κοτομπουκιές της

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου στο μπάσκετ, αλλά είναι γνωστός και για τα… αστεία του στις συνεντεύξεις Τύπου και τα social media, όπου κάνει συχνά χιουμοριστικές αναρτήσεις.

Κάπως έτσι, σε νέα του ανάρτηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίζεται… έξαλλος με μία αλυσίδα εστιατορίων των ΗΠΑ, η οποία και ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αποσύρει από το μενού της μία συγκεκριμένη γεύση από τις κοτομπουκιές της.

Πρόκειται για τα εστιατόρια Wingstop, με τρία καταστήματα στο Μιλγουόκι, η οποία και ρώτησε τους πελάτες της αν θα διαμαρτυρηθούν για το τέλος του εν λόγω προϊόντος και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε γράφοντας: “Τι είναι αυτό; Ποιον πρέπει να καλέσω για να σας αλλάξω τη γνώμη;”. Η εταιρεία δεν έχασε στη συνέχεια την ευκαιρία να απαντήσει, προκαλώντας τον “Greek Freak” να τους καλέσει στο τηλέφωνο.

What is this!?!? Who do I have to call to get you to change your mind?? 🥹🔥🍯🍗 https://t.co/3GoHrDug7z