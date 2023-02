Στο MLS και επίσημα ο Γιώργος Γιακουμάκης, με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού.

Παίκτης της Ατλάντα Γιουνάιτεντ με κάθε επισημότητα ο Γιώργος Γιακουμάκης, με την αμερικανική ομάδα να παρουσιάζει τον διεθνή Έλληνα επιθετικό με δύο εντυπωσιακά βίντεο.

Στο πρώτο βίντεο που «ανέβασε» στα social media, η Ατλάντα δείχνει ένα αεροπλάνο να κατευθύνεται απ’ την Ιαπωνία, το οποίο άλλαξε ξαφνικά την πορεία του για τις ΗΠΑ, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να αναδείξουν το «θρίλερ» που υπήρξε μέχρι την τελευταία στιγμή στη μονομαχία με την ιαπωνική Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς για την υπογραφή του Γιακουμάκη.

Στο δεύτερο βίντεο οι Αμερικανοί έδειξαν όλα τα γκολ του Έλληνα φορ, μαζί με… οδηγίες για το πώς προφέρεται το όνομα και το επίθετό του. Η Ατλάντα κατέβαλλε 4.820.000 ευρώ στη Σέλτικ για να κάνει δικό της τον 28χρονο άσο, ο οποίος ταξιδεύει για το Μεξικό, όπου και πραγματοποιεί την προετοιμασία της η νέα ομάδα του.

2020-21 Eredivisie Top Scorer

2021-22 Scottish Premiership Top Scorer



Can’t wait for this in ATL pic.twitter.com/IM3BXaKRWC — Atlanta United FC (@ATLUTD) February 8, 2023

Better get your tickets now pic.twitter.com/EbNJF2wxHY — Atlanta United FC (@ATLUTD) February 8, 2023