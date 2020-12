Ο Καλάθης έγραψε ιστορία στην Μπαρτσελόνα με αδιανόητη επίδοση στις ασίστ (videos)

Ένα φοβερό ρεκόρ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα πέτυχε ο Νικ Καλάθης, που ήταν ο MVP της αναμέτρησης κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο για την 13η αγωνιστική της Euroleague μοιράζοντας 14 ασίστ.

Το ρεκόρ των ασίστ σε ένα ματς στην ιστορία της Μπαρτσελόνα κατέρριψε ο Νικ Καλάθης στο ματς κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο. Οι 14 που «μοίρασε» ο Έλληνας γκαρντ, που παράλληλα είχε 5 πόντους, 6 ριμπάουντ και ένα κλέψιμο, οδηγώντας τους «μπλαουγκράνα» στη νίκη κόντρα στους Ιταλούς, αποτελούν την καλύτερη επίδοση στην ιστορία των Καταλανών στη διοργάνωση, όπως ενημέρωση η ίδια η Euroleague σε σχετική ανάρτηση.

The record for assists at @FCBbasket is broken by @Nick_Calathes15 👏 pic.twitter.com/UGIscunEju