Ο Καντέ “λύτρωσε” την Τσέλσι! Προβάδισμα 4άδας για τους “μπλε” – video

Θετικό φινάλε στη χρονιά για την Τσέλσι, η οποία επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας και πλησίασε στις πρώτες θέσεις της Πρέμιερ Λιγκ, αυξάνοντας παράλληλα τη διαφορά της από την Άρσεναλ, που ηττήθηκε χθες (29/12) με το “βαρύ” 5-1 από τη Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην “αξιόμαχη” συμπολίτισσα, όμως ένα ωραίο γκολ του Ενγκολό Καντέ στο 51ο λεπτό του αγώνα, της χάρισε τη νίκη, που την έφερε στο +5 από την 5η Άρσεναλ και στο -2 από την τρίτη της βαθμολογίας, Τότεναμ.

The run from Kanté is also beautiful pic.twitter.com/DDFsJIjfsL

— Yaspar (@Yaspar_) December 30, 2018