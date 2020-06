Πολλοί ήταν οι παίκτες του ΝΒΑ που συμμετείχαν στις τελευταίες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό, στέλνοντας μήνυμα κατά του ρατσισμού αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ. Στεφ Κάρι αλλά και αρκετοί παίκτες των Κινγκς έκαναν αισθητή την παρουσία τους.

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν για μια ακόμα φορά στους δρόμους, σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, διαμαρτυρόμενοι για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και στηρίζοντας το «#BlackLivesMatters».

Στο… πλάι τους βρέθηκαν αρκετοί παίκτες του ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέρφια του έστειλαν αντιρατσιστικό μήνυμα από το Μιλγουόκι, την ώρα που ο Στεφ Κάρι συμμετείχε σε ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας στο Πάλο Άλτο.

Ο σούπερ σταρ των Γουόριορς ένωση τη φωνή του με αυτή των υπολοίπων διαδηλωτών και μάλιστα φώναξε και ένα σύνθημα κατά του Αμερικανού προέδρου λέγοντας «Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φύγει».

“Donald Trump has got to go”



Steph Curry marching in Palo Alto today. pic.twitter.com/gZx7Z4XcjU