Ο Καρίμ Μπενζεμά παραμένει ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της Ευρώπης με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά εξίσου καλά φαίνεται ότι πηγαίνει και η προσωπική του ζωή.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Μπενζεμά και η σύντροφός του, Τζόρνταν Οζούνα, έγιναν γονείς, με τον Γάλλο στράικερ να καλωσορίζει το τέταρτο παιδί του και πρώτο με το γνωστό μοντέλο.

Ο Μπενζεμά έχει ακόμη τρία παιδιά με δύο άλλες γυναίκες, την 8χρονη Μέλια και τον 3χρονο Νούρι με την Κλόε ντε Λονέι, αλλά και τον 5χρονο Ιμπραχίμ με την Γκόθιερ Κόρα.

👶🤍 Karim Benzema has become a father for the fourth time.



His partner Jordan Ozuna gave birth to the couple’s first baby, reports @semana_revista pic.twitter.com/q1a7gIPZ0m