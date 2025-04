Ο Κέντρικ Ναν ψήφισε τον εαυτό του για το βραβείο MVP της Euroleague – Έβαλε τον Σάσα Βεζένκοφ στην κορυφαία πεντάδα

Μπορεί ακόμα να μην έχει ανακοινώσει τον MVP και την κορυφαία πεντάδα της φετινής regular season της Euroleague, αλλά διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να δημοσιεύσει μερικές επιλογές από τις ψήφους των παικτών. Αυτές του Κέντρικ Ναν, προκαλούν ενδιαφέρον.

Η Euroleague έδωσε στη δημοσιότητα την κορυφαία πεντάδα που ψήφισε ο Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού να συμπεριλαμβάνει τον ίδιο, τον Ταβάρες, τον Τι Τζέι Σορτς, τον Χέιζ-Ντέιβις, αλλά και τον Σάσα Βεζένκοφ.

