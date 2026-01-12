Ο Κιλιάν Εμπαπέ αρνήθηκε να ανταποδώσει το «pasillo» στην Μπαρτσελόνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε με 3-2 στον τελικό του ισπανικού Super Cup από την Μπαρτσελόνα, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής με τη συμπεριφορά του στο φινάλε της αναμέτρησης.

Την ώρα της απονομής των μεταλλίων και του τροπαίου στο Super Cup Ισπανίας, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα έκαναν “pasillo” στους αντιπάλους τους, στο δρόμο για το μετάλλιο της δεύτερης θέσης, αλλά ο Κιλιάν Εμπαπέ ζήτησε από τους συμπαίκτες του να μην κάνουν το ίδιο στους τροπαιούχους.

Σε video που έχει γίνει viral στην Ισπανία, ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης, εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος, να ζητάει από τους συμπαίκτες του να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο και να μην ανταποδώσουν το “pasillo” στους Καταλανούς.

Here’s the PROOF of Kylian Mbappe asking his teammates not to form a ‘guard of honour’ for the Barça players. Disgraceful behavior! pic.twitter.com/NmcdoVv6uT — (@BarcaTimes) January 11, 2026

Το γεγονός έχει πάρει διαστάσεις στην Ισπανία και ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα σχολίασε την αντίδραση του Εμπαπέ, αναφέροντας: «Έμεινα έκπληκτος από αυτό που έκανε ο Εμπαπέ. Στη νίκη και στην ήττα, πρέπει να είσαι γενναιόδωρος και να δείχνεις σεβασμό. Νομίζω ότι εμείς, στη νίκη, ήμασταν γενναιόδωροι και σεβαστήκαμε την αντίπαλη ομάδα. Γι’ αυτό δεν μπορώ να τον καταλάβω. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να ήταν πολύ δύσκολες στιγμές για τη Ρεάλ, γι’ αυτό υπήρξε αυτή η αντίδραση».