Παίκτης της Λίβερπουλ αναμένεται να παραμείνει ο Κώστας Τσιμίκας, αφού οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του, μέχρι το 2027.

Ο Κώστας Τσιμίκας έχει κερδίσει τη θέση του στο ρόστερ της Λίβερπουλ, με τον Γιούργκεν Κλοπ να τον έχει πρώτη αλλαγή για τη θέση του αριστερού μπακ και να του δίνει αρκετές συμμετοχές κάθε χρόνο.

Ως εκ τούτου, ο διεθνής μπακ εκτιμάται ότι θα υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα, επεκτείνοντας τη συνεργασίας τους για δύο χρόνια, αφού το τρέχον συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025.

Liverpool left-back Kostas Tsimikas is set to sign a new contract.



The Greece international has agreed a two-year extension to his current deal that will keep him at Anfield until the summer of 2027.



