Η “βόμβα” είναι επίσημη! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να αποδεχθεί τη “γιγαντιαία” πρόταση της Αλ Νασρ και ανακοινώθηκε από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Η Αλ Νασρ “χρύσωσε” τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αυτός είπε τελικά το πολυπόθητο “ναι” για να αγωνιστεί τα επόμενα 2,5 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, ως το μεγαλύτερο όνομα όλων των εποχών στο αραβικό ποδόσφαιρο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αναμένεται να πάρει πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, για να αγωνιστεί στη “βασιλική” Αλ Νασρ. Στο Ριάντ αναμένεται να ταξιδέψει την Κυριακή (01/01) ή το πρωί της Δευτέρας (02/01), για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Γράφεται ιστορία. Αυτή είναι μια μετεγγραφή που όχι μόνο θα εμπνεύσει τον σύλλογό μας να φθάσει σε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά θα εμπνεύσει το πρωτάθλημα, το έθνος μας και τις μελλοντικές γενιές, αγόρια και κορίτσια, να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Καλώς ήρθες Κριστιάνο Ρονάλντο στο νέο σου σπίτι στην Αλ Νασρ.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC