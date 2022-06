Ο πρώην παίκτης του Αμαρουσίου, του Ολυμπιακού και του Άρη, Τζαμόν Γκόρντον έγινε viral με ένα βίντεο της γιαγιάς του, που ανάγκασε και τον ίδιο τον Λεμπρόν Τζέιμς να σχολιάσει.

Ο Αμερικανός παλαίμαχος πια γκαρντ, “τράβηξε” τη γιαγιά του χωρίς να το γνωρίζει εκείνη και τη ρώτησε για τον “Βασιλιά”, με την ίδια να δείχνει την αγάπη της για τον σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμα ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Την ανάρτηση του Γκόρντον είδε λοιπόν και ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος αποθέωσε με τη σειρά του τη γιαγιά, γράφοντας στο twitter: “Κι εγώ αγαπώ τη γιαγιά σου επίσης. Γιαγιά είσαι η καλύτερη”.

And I love your grandma too!!! Hey Granny you’re the GREATEST!! 🙏🏾🤎👑 https://t.co/drUBqd5dqQ