Ο Λούκα Ντόντσιτς απέκτησε πρόβλημα τραυματισμού στο τελευταίο ματς των Ντάλας Μάβερικς στην regular season του NBA, κόντρα στους Σπερς.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο ρεπόρτερ του ESPN, Έιντραν Βοϊναρόφσκι, ο Λούκα Ντόντσιτς υπέστη τράβηγμα στην γάμπα με τα πρώτα στοιχεία να μην δείχνουν κάτι σοβαρό.

Στο διάστημα που πρόλαβε να αγωνιστεί ο Σλοβένος πόιντ φόργουορντ των Μάβερικς είχε 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Για την.. ιστορία, οι Ντάλας Μάβερικς νίκησαν τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 130-120. Να αναφέρουμε ότι η ομάδα του Ντάλας κατέκτησε την 4η θέση στη Δύση και θα αντιμετωπίσει τους Τζαζ στα play off.

There’s initial optimism that Dallas star Luka Doncic hasn’t suffered a significant injury, source tells ESPN. Team is calling it a strained left calf.