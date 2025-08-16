Ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε σε φιλικό αγώνα της Σλοβενία και «πάγωσε» και τους Λος Άντζελες Λέικερς

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εξαιρετικός στο φιλικό παιχνίδι της Σλοβενίας με τη Λετονία, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχε μία άτυχη στιγμή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο γόνατο και να αποχωρήσει από το παρκέ.

Σε μία ανύποπτη φάση, ο συμπαίκτης του Γκρέγκορ Χρόβατ έπεσε πάνω στον Λούκα Ντόντσιτς και αυτός έδειξε αμέσως να πονάει, με αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή και να πάει κατευθείαν στα αποδυτήρια της Σλοβενίας.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψε στη συνέχεια, έχοντας πάγο στο γόνατό του, αλλά η είδηση του τραυματισμού του έγινε viral και στα αμερικανικά Μέσα, “παγώνοντας” τους οπαδούς της ομάδας του στο NBA.

Luka Doncic’s teammate fell into him and the Lakers star appeared to injure his knee.



Doncic asked out of the game and went back to the Slovenia locker room. pic.twitter.com/RLSDjpeQkS — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 16, 2025

Πλέον υπάρχει έτσι αγωνία για τις εξετάσεις του, που θα δείξουν το μέγεθος του τραυματισμού.