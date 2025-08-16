Αθλητικά

Ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε σε φιλικό αγώνα της Σλοβενία και «πάγωσε» και τους Λος Άντζελες Λέικερς

Αποχώρησε από το παρκέ με πόνους στο γόνατο ο Ντόντσιτς
Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εξαιρετικός στο φιλικό παιχνίδι της Σλοβενίας με τη Λετονία, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχε μία άτυχη στιγμή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο γόνατο και να αποχωρήσει από το παρκέ.

Σε μία ανύποπτη φάση, ο συμπαίκτης του Γκρέγκορ Χρόβατ έπεσε πάνω στον Λούκα Ντόντσιτς και αυτός έδειξε αμέσως να πονάει, με αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή και να πάει κατευθείαν στα αποδυτήρια της Σλοβενίας.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψε στη συνέχεια, έχοντας πάγο στο γόνατό του, αλλά η είδηση του τραυματισμού του έγινε viral και στα αμερικανικά Μέσα, “παγώνοντας” τους οπαδούς της ομάδας του στο NBA.

Πλέον υπάρχει έτσι αγωνία για τις εξετάσεις του, που θα δείξουν το μέγεθος του τραυματισμού.

Αθλητικά
