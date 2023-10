Ο Μάιλς Μπρίτζες των Σάρλοτ Χόρνετς κατηγορείται για την κακοποίηση της πρώην συζύγου του και φαίνεται ότι χρησιμοποίησε μία φωτογραφία του ηθοποιού Τζόνι Ντεπ για να υποστηρίξει την αθωότητά του.

Εν αναμονή του δικαστηρίου για τις κατηγορίες εναντίον του, ο Μάιλς Μπρίτζες έβαλε ως φωτογραφία προφίλ στα social media, τον Τζόνι Ντεπ, ο οποίος και αθωώθηκε πρόσφατα σε μία υπόθεση βίας, μετά από καταγγελία της δικής του πρώην συζύγου, Άμπερ Χερντ.

Ο 25χρονος φόργουορντ δέχθηκε όμως αμέσως την οργή των ακολούθων του στα social media και αναγκάστηκε να κατεβάσει τη φωτογραφία. Τα σχόλια εναντίον του είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι στη δική του περίπτωση υπάρχουν φωτογραφίες και video με τον ξυλοδαρμό της συζύγου του και μητέρας των παιδιών του.

Miles Bridges temporarily set his profile picture as Johnny Depp.



Johnny Depp faced a trial where he refuted claims of ever hitting ‘any woman’. pic.twitter.com/qg68iip8BN