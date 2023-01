Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ παραιτήθηκε από τη θέση του αρχιδιαιτητή στην Αίγυπτο, καθώς φέρεται να δεχόταν απειλές για τη ζωή του, ενώ ακόμη και ο πρόεδρος της Ζάμαλεκ τον χαρακτήρισε ομοφυλοφυλος σε δηλώσεις του.

Σύμφωνα με τη “Sun”, ο πρώην αρχιδιαιτητής και της ελληνικής ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, αντιμετώπισε γενικά δυσκολίες να ταξιδέψει στην Αίγυπτο, αλλά και τους διαιτητές της χώρας, γεγονός που τον ανάγκασε να βάλει τέλος στη συνεργασία τους.

Οι Αιγύπτιοι όμως συνεχίζουν να του χρωστάνε χρήματα, ενώ ο πρόεδρος της Ζάμαλεκ, Μορτάντα Μανσούρ, έκανε δημόσιους ισχυρισμούς, ότι ο Κλάτενμπεργκ εγκατέλειψε τη σύζυγό του και είναι σε γκέι σχέση.

Mark Clattenburg forced to flee Egypt after shocking abuse as club chief claims ex-Prem referee is in gay relationship | @CharlieWyetthttps://t.co/ElKuJ8TgR1 pic.twitter.com/KdopHy2XuU