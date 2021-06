Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχθηκη σκληρή κριτική στις ΗΠΑ, μετά τους δύο τελευταίους αποκλεισμούς στα play off του NBA, όντας ο MVP της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Μετά τη νέα σπουδαία του εμφάνιση όμως και τον αποκλεισμό των Μπρούκλιν Νετς στο Game 7 της σειράς, η εικόνα έχει αρχίσει να αλλάζει. Ακόμη κι ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον έκανε ανάρτηση στο twitter για να αποθεώσει τον Έλληνα φόργουορντ, υποστηρίζοντας ότι “έπαιξε σαν αληθινός σούπερ σταρ”.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Γιάννη που έβγαλε “την μαϊμού από την πλάτη” του, οδηγώντας την ομάδα του σε μια εκτός έδρας νίκη σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Ο Γιάννης σημείωσε 40 πόντους, 13 ριμπάουντ και έπαιξε σαν αληθινός σούπερ σταρ!!»

I’m so happy for Giannis to get the monkey off his back by leading his team to a victory on the road in a tough environment. Giannis scored 40 points 13 rebounds and played like a true superstar!!