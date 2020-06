Ο τεχνικός της Μπολόνια, Σίνισα Μιχάιλοβιτς, είπε να θυμηθεί τα… παλιά στην προπόνηση της ομάδας του και έστησε την μπάλα σε διάφορες θέσεις έξω από την περιοχή εκτελώντας κατ’ επανάληψη τον τερματοφύλακά του.

Τι κι αν έχει φτάσει 51 ετών και δίνει “μάχη” με τη λευχαιμία; Η μπάλα δεν ξεχνιέται και ο Σίνισα Μιχάιλοβιτς απέδειξε περίτρανα ότι το αριστερό του πόδι είναι ακόμα ικανό να εκτελέσει κάθε γκολκίπερ τον κόσμο. Ο Σέρβος τεχνικός της Μπολόνια αποφάσισε να βοηθήσει στην προπόνηση των τερματοφυλάκων της ομάδας του κάνοντάς τους τη ζωή δύσκολη, αφού δοκίμασε τη “σπεσιαλιτέ” του, που ήταν οι απευθείας εκτελέσεις φάουλ, σημειώνοντας συνολικά 5 γκολ.

Η Μπολόνια έκανε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter τα κατορθώματα του Σέρβου τεχνικού, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα “Ο Σίνισα το… έχει ακόμα”.

Sinisa’s still got it 🤩#WeAreOne pic.twitter.com/wqZDb7n4pY