Ο Μόντο Ντουπλάντις αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του κόσμου στο στίβο αφήνοντας πίσω του τον Μίλτο Τεντόγλου

Ο Μόντο Ντουπλάντις αναδείχθηκε τελικά ο κορυφαίος αθλητής του στίβου σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2024, αφήνοντας πίσω του τον Μίλτο Τεντόγλου, που ήταν επίσης υποψήφιος για το βραβείο.

Στα βραβεία της World Athletics, ο Μόντο Ντουπλάντις νίκησε τον Τεντόγλου και τον Ινγκεμπρίγκτσεν στην ψηφοφορία του κοινού και κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου αθλητή του στίβου για το 2024.

Ο Σουηδός άλτης “σάρωσε” τα πάντα για μία ακόμη χρονιά στο επί κοντών, με παγκόσμιο ρεκόρ και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, γράφοντας ιστορία στο άθλημά του.

Male Field Athlete of the Year Winner 🏆



🇸🇪’s Mondo Duplantis is your Male Field Athlete of the Year 🤩#AthleticsAwards pic.twitter.com/Qfri99weQT