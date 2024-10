Ο Μπαράκ Ομπάμα επέλεξε την κορυφαία πεντάδα στην ιστορία του ΝΒΑ

Αυτοί είναι οι εκλεκτοί του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, για την κορυφαία πεντάδα στην ιστορία του ΝΒΑ. Έτσι αιτιολόγησε τις επιλογές του.

Η πρώτη επιλογή του Μπάρακ Ομπάμα, για την κορυφαία πεντάδα στην ιστορία του ΝΒΑ δεν προκαλεί έκπληξη. Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο GOAT του παγκόσμιου αθλητισμού -που βρίσκεται σε κάθε ανάλογη συζήτηση- δεν θα μπορούσε να λείπει από την πεντάδα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Θυμίζουμε ότι ο Μπάρακ Ομπάμα είχε συμμετάσχει στο “Last Dance” ενώ -επί της δικής του θητείας- είχε βραβεύσει τον Μάικλ Τζόρνταν το 2026, για την προσφορά του στον αθλητισμό.

Δίπλα στον “αέρινο”, ο Μπάρακ Ομπάμα έβαλε τους Λεμπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ και Χακίμ Ολάζουον!

“Είμαι φίλος του μπάσκετ και θα μιλήσω για την αγαπημένη μου πεντάδα που θα απολάμβανα να παρακολουθώ και που θα κέρδιζε κάθε αντίπαλο. Είμαι από το Σικάγο, άρα Μάικλ Τζόρνταν ως σούτινγκ γκαρντ. Θα έβαζα τον Λεμπρόν ως πόιντ φόργουορντ, θα φέρνει την μπάλα, θα συνεισφέρει και θα κάνει όλα εκείνα τα πράγματα που έκανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα οποία είναι μια πολύ καλή προσέγγιση για όσα μπορούσε να κάνει ο Μάτζικ Τζόνσον.

Αλλά θέλω και το σουτ, λίγη ευελιξία, οπότε θα βάλω τον φίλο μου, τον Στεφ Κάρι, επειδή είμαστε στην εποχή των τριπόντων και είναι ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών. Στη θέση του σέντερ θα βάλω τον Χακίμ Ολάζουον, του οποίου το παιχνίδι μεταφραζόταν σε αυτό που παίζουμε σήμερα. Ήταν ένας εκπληκτικός αθλητής, σαν άγκυρα στην άμυνα. Σού δίνει ό,τι χρειάζεσαι από τους σέντερ.

