Μονακό – Παναθηναϊκός 76-88: «Χρυσό» διπλό με εκπληκτικό Ναν και πλεονέκτημα έδρας για τους «πράσινους» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας τη Μονακό με 88-76 για την 33η αγωνιστική της Euroleague, και εξασφάλισε τη θέση του στην πρώτη 4άδα της κατάταξης και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Με τον Κέντρικ Ναν να πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και να σταματάει στους 37 πόντους, οι “πράσινοι” πέρασαν εύκολα από την έδρα της Μονακό και την… έστειλαν να “παλεύει” για τη δική της θέση στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έβγαλαν αντίδραση μετά την ήττα από την Παρί και με μία επιβλητική εμφάνιση στο Πριγκιπάτο, έδειξαν έτοιμοι να διεκδικήσουν και φέτος την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν εξαιρετικά το ματς και οι επιθέσεις “κυριάρχησαν”, με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλό σκορ από το ξεκίνημα του αγώνα. Τάις και Ντιαλό έδωσαν εύκολους πόντους στη Μονακό, αλλά ο Παναθηναϊκός “απάντησε” με τον Κέντρικ Ναν και προσπέρασε γρήγορα στο σκορ, για να “σφίξει” στη συνέχεια και την άμυνά του. Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν εντυπωσιακός και στις δύο πλευρές του παρκέ και οι “πράσινοι” βρήκαν αρκετά καλάθια και στον αιφνιδιασμό για να προηγηθούν με 32-21 στο 10′.

Η “πράσινη”… καταιγίδα συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Κέντρικ Ναν να είναι ασταμάτητος και να φθάνει τους 18 πόντους με πολλά δύσκολα και σημαντικά καλάθια, τόσο από κοντά, όσο και από μακριά. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείται έτσι ακόμη και με 17 πόντους διαφορά (47-30), αλλά η Μονακό αντέδρασε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και με ένα μικρό δικό της σερί, μείωσε σε 49-41 στο 20′.

ON FIRE



Kendrick Nunn with 18 first half points in Monaco@Paobcgr I #EveryGameMatters pic.twitter.com/C95rNQfFpO