Ο Μπίμπρας Νάτχο έγινε “τραγική φιγούρα” στο παιχνίδι της Παρτιζάν με τη Μλάντοστ Λουτσάνι στη Σερβία, καθώς το γκολ του οδήγησε σε κλάματα από τον ίδιο, για την πατρίδα του.

Με τον πόλεμο στο Ισραήλ να έχει ήδη οδηγήσει σε εκατοντάδες θανάτους, ο Νάτχο δεν θα μπορούσε παρά να αφιερώσει το γκολ του σε εκείνους, με το video που τον δείχνει να “λυγίζει” στις αγκαλιές των συμπαικτών του, να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, έχει υπάρξει και αρχηγός στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, ενώ στην Παρτιζάν πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, με πέντε γκολ φέτος.

