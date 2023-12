Ο Πέδρο Άλβες είναι κι επίσημα ο νέος αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας του με την ομάδα του Πειραιά.

Ο Πέδρο Άλβες είναι ο νέος Αθλητικός Διευθυντής της ομάδας μας! Καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού! / Pedro Alves is our new Sports Director! Welcome to the Olympiacos family! 🔴⚪️ #Olympiacos #Welcome #PedroAlves #SportsDirector #Portugal pic.twitter.com/i1Wrgcv67x