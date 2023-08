Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα με τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Μέσα σε αυτά και ο αγώνας στον οποίο θα τιμηθεί ο θρύλος της ομάδας και του ελληνικού μπάσκετ, Βασίλης Σπανούλης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προετοιμασία τους χωρίς τους παίκτες που θα αγωνιστούν στο Μουντιμπάσκετ 2023 (θα ενσωματωθούν σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες).

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

“Το «χτίσιμο» του νέου Ολυμπιακού αρχίζει, καθώς στο επόμενο διάστημα ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του θα βάλουν τις βάσεις για τη νέα σεζόν.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδος μπαίνουν σε ρυθμούς προετοιμασίας με τον Λουκ Σίκμα να είναι ο πρώτος που θα βρεθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» και τους υπόλοιπους να ακολουθούν τις επόμενες ημέρες. Οι παίκτες των Πειραιωτών θα περάσουν από τα καθιερωμένα εργομετρικά και τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα πατήσουν παρκέ.

Το πρώτο φιλικό είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 03/09 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (κεκλεισμένων των θυρών) απέναντι στο Λαύριο.

Οι υπόλοιποι αγώνες προετοιμασίας:

07/09 Προμηθέας-Ολυμπιακός

10/09 Ολυμπιακός-Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών)

15/09 Ολυμπιακός-Αρμάνι Τζινς Μιλάνο (κεκλεισμένων)

17/09 Ολυμπιακός-Αρμάνι Τζινς Μιλάνο (The Night of The Legend)

21/09 Αναχώρηση για Κύπρο

22/09 Φιλικό στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

23/09 Φιλικό στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας τους διεθνείς, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στο Μουντομπάσκετ. Οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μιχάλης Λούντζης, Τόμας Γουόκαπ (Ελλάδα), Μουστάφα Φαλ (Γαλλία) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (Σερβία) θα ενσωματωθούν ανάλογα με το πότε θα επιστρέψουν από το Μουντομπάσκετ. Το ίδιο ισχύει και για δύο μέλη του σταφ, τους Στέφανο Τριαντάφυλλο (συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα) και Βαγγέλη Μπενάτο (φυσιοθεραπευτής).

Στην προετοιμασία των νταμπλούχων Ελλάδος θα πάρουν επίσης μέρος οι Παναγιώτης Τσάμης, Σωτήρης Οικονομόπουλος, Βενιαμίν Αμπόσι, Αναστάσης Ροζακέας, Ευστράτιος Παπασταύρου και Στέφανος Σπάρταλης”.